У Франції невідомий захопив заручників у супермаркеті, є загиблі

Заручників уже звільнили, у будівлі зі зловмисником залишився один офіцер поліції.

Із супермаркета у французькому південному місті Треб, де вірогідний прихильник ІДІЛ у п’ятницю захопив заручників, звільнено усіх бранців.

Про це в ефірі французького телеканалу BFM TV заявив мер міста Ерік Менассі, передає Європейська правда з посиланням на Reuters.

Читайте такожАмериканський генерал звинуватив Росію у постачанні зброї "Талібану"

За його словами, в будівлі залишається зловмисник та один офіцер поліції. Всіх інших заручників звільнено. Про їхню кількість не повідомляють.

За даними видання Le Figaro, злочинець озброєний ножем, пістолетом та гранатами.

Прем’єр-міністр Франції Едуар Філіп описав ситуацію як "дуже серйозну". На місце вирушив міністр внутрішніх справ Жерар Коллон.

За даними французьких ЗМІ, внаслідок захоплення заручників у супермаркеті міста Треб загинула одна або дві людини.

Чоловік, який захопив заручників, заявив про свою приналежність до терористичного угруповання "Ісламська держава". Антитерористичний відділ прокуратури Парижа взявся за розслідування інциденту.