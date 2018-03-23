У Франції невідомий захопив заручників у супермаркеті, є загиблі
Із супермаркета у французькому південному місті Треб, де вірогідний прихильник ІДІЛ у п’ятницю захопив заручників, звільнено усіх бранців.
Про це в ефірі французького телеканалу BFM TV заявив мер міста Ерік Менассі, передає Європейська правда з посиланням на Reuters.
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За його словами, в будівлі залишається зловмисник та один офіцер поліції. Всіх інших заручників звільнено. Про їхню кількість не повідомляють.
За даними видання Le Figaro, злочинець озброєний ножем, пістолетом та гранатами.
Прем’єр-міністр Франції Едуар Філіп описав ситуацію як "дуже серйозну". На місце вирушив міністр внутрішніх справ Жерар Коллон.
За даними французьких ЗМІ, внаслідок захоплення заручників у супермаркеті міста Треб загинула одна або дві людини.
Чоловік, який захопив заручників, заявив про свою приналежність до терористичного угруповання "Ісламська держава". Антитерористичний відділ прокуратури Парижа взявся за розслідування інциденту.