У Франції невідомий захопив заручників у супермаркеті, є загиблі

14:25, 23 березня 2018
Світ
612
Ілюстрація / REUTERS

Про це в ефірі французького телеканалу BFM TV заявив мер міста Ерік Менассі, передає Європейська правда з посиланням на Reuters.

Читайте такожАмериканський генерал звинуватив Росію у постачанні зброї "Талібану"

За його словами, в будівлі залишається зловмисник та один офіцер поліції. Всіх інших заручників звільнено. Про їхню кількість не повідомляють.

За даними видання Le Figaro, злочинець озброєний ножем, пістолетом та гранатами.

Прем’єр-міністр Франції Едуар Філіп описав ситуацію як "дуже серйозну". На місце вирушив міністр внутрішніх справ Жерар Коллон.

За даними французьких ЗМІ, внаслідок захоплення заручників у супермаркеті міста Треб загинула одна або дві людини.

Чоловік, який захопив заручників, заявив про свою приналежність до терористичного угруповання "Ісламська держава". Антитерористичний відділ прокуратури Парижа взявся за розслідування інциденту.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Франція#захоплення заручників