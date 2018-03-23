Експерт: почалася "справжня холодна війна", яку Росія "ніколи" не виграє

На думку керівника Центру досліджень Росії, між РФ і Заходом почалася справжня "холодна війна", з якої Росія ніколи переможцем не вийде.

Керівник Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля у Великобританії буде мати дуже негативні наслідки для відносин Заходу і РФ.

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Почалася справжня "холодна війна", заявив експерт під час чату на "Главреді".

"Для відносин Заходу і Росії випадок Скрипаля буде мати дуже негативні наслідки. І ми вже зараз бачимо, що ці відносини переходять на свій найнижчий рівень", — зазначив співрозмовник.

Екс-чиновник не думає, що "британці чи Захід в цілому проковтнуть це просто так". "У поєднанні з санкціями ЄС і США, це може мати для Росії вкрай негативні наслідки", — додав він.

На його думку, між РФ і Заходом "почалася справжня "холодна війна", з якої Росія ніколи переможцем не вийде". "Не знаю, чи погодяться інші країни НАТО висилати російських шпигунів, але те, що цей випадок допоможе союзникам зміцнити свою взаємодію — це факт. Вже занадто зухвалими виглядають дії Кремля, якщо він дозволяє собі такі речі на території країн НАТО", — підкреслив Огризко.