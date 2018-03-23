Медики розповіли про ймовірне ураження мозку Скрипаля

Медики заявляють, що його розумові здібності можуть бути серйозно порушені.

Отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії нервово-паралітичною речовиною може серйозно порушити їх розумові здібності, дійшли до висновку британські медики.

Про це заявив суддя Девід Вільямс, передає Reuters.

У четвер, 22 березня, британський суд дозволив відправити зразок крові Скрипаля на експертизу.

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«Точний ефект впливу [отруйної речовини] на їх здоров'я в довгостроковій перспективі залишається неясним, хоча медичні тести демонструють, що їхні розумові здібності можуть бути серйозно порушені», — сказав Вільямс.

Медики підкреслюють, що і Сергій, і Юлія Скрипаль знаходяться під сильним впливом седативних препаратів. Їх фізичний стан стабільний.