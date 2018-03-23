Унаслідок теракту на півдні Франції загинули троє людей, ще 16 постраждали

Відповідальність за атаку взяла на себе терористична організація «Ісламська держава», сам зловмисник зараховував себе до прихильників цього екстремістського угрупування.

Жертвами теракту в місті Треб, що на півдні Франції, стали троє людей, іще 16 осіб постраждали, двоє поранених перебувають у критичному стані.

Про це заявив французький президент Еммануель Макрон, повідомляє Радіо Свобода.

Він закликав поліцію з'ясувати, звідки у нападника була зброя і чому він став радикальним ісламістом.

Читайте такожУ Франції невідомий захопив заручників у супермаркеті, є загиблі

Вранці 23 березня виходець з Марокко викрав автомобіль, застреливши водія, після чого відкрив вогонь по поліцейських. Один із співробітників поліції дістав поранення. Після цього нападник захопив заручників у супермаркеті міста Треб. Під час штурму загинули ще двоє людей. У ході спецоперації один з поліцейських обміняв себе на заручника. Президент Макрон окремо подякував йому за мужність.

Відповідальність за атаку взяла на себе терористична організація «Ісламська держава». Сам зловмисник зараховував себе до прихильників цього екстремістського угрупування. Захопивши заручників, він вимагав звільнити з в'язниці Салаха Абдеслама - одного з організаторів серії нападів у Парижі в листопаді 2015 року. Тоді жертвами паризьких терактів стали 130 осіб.