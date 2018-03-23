МЗС України засуджує терористичний напад у французькому місті Треб

У зовнішньополіттичному відомстві висловили співчуття рідним та близьким, які стали жертвами нападу.

Міністерство закордонних справ України країни засуджує терористичний напад у французькому місті Треб, в результаті якого троє людей загинуло і 16 зазнали поранення.

Про це у мікроблозі Twitter повідомила речниця МЗС Мар'яна Беца.

"Ми рішуче засуджуємо терористичний напад в Требі. Щирі співчуття сім'ям та близьким. Ми солідарні з Францією", - заявила Беца.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні жертвами теракту в місті Треб, що на півдні Франції, стали троє людей, іще 16 осіб постраждали, двоє поранених перебувають у критичному стані.

Вранці 23 березня виходець з Марокко викрав автомобіль, застреливши водія, після чого відкрив вогонь по поліцейських. Один із співробітників поліції дістав поранення. Після цього нападник захопив заручників у супермаркеті міста Треб. Під час штурму загинули ще двоє людей. У ході спецоперації один з поліцейських обміняв себе на заручника. Президент Еммануель Макрон окремо подякував йому за мужність.