Теракт у французькому Требі: поліція затримала жінку

Жінка була затримана за підозрою в зв'язках із злочинцем.

Поліція затримала жінку після теракту у французькому місті Треб.

Про це повідомив прокурор, інформує Reuters.

Жінка була затримана за підозрою в зв'язках із злочинцем. Сам 25-річний чоловік, який утримував заручників у супермаркеті, був ліквідований.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що в унаслідок теракту в місті Треб на півдні країни загинули три людини, ще 16 осіб постраждали.

Як повідомлялося, вранці терорист відкрив вогонь по групі поліцейських у місті Каркассонн. Один поліцейський отримав вогнепальне поранення у плече.

Незабаром після цього з'явилася інформація про захоплення заручників у супермаркеті Super U в містечку Треб, у восьми кілометрах від Каркассона. Озброєний чоловік увійшов в магазин і з криком "Аллах акбар" почав стрілянину. Співробітник магазину і один з відвідувачів загинули.

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Терорист свої дії пояснив бажанням "помститися за Сирію" і вимагав звільнення одного з організаторів теракту в Парижі 13 листопада 2015 року Салаха Абдеслама.

Незабаром мер Треба Ерік Менассі повідомив, що чоловік, який захопив заручників, залишився в приміщенні магазину наодинці з офіцером поліції - всі заручники були відпущені.

Після того, як спроби провести переговори не увінчалися успіхом, спецпідрозділу почали штурм будівлі супермаркету, в ході якого нападник був убитий.