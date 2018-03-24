"Шкодував, що був подвійним агентом": Скрипаль хотів повернутися до Росії - ЗМІ

11:09, 24 березня 2018
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Сергій Скрипаль / фото Kommersant / Yuri Senatorov via REUTERS

Про це в інтерв'ю BBC розповів однокласник Скрипаля Володимир Тимошков.

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"В 2012 він мені подзвонив. Ми десь хвилин 30 розмовляли. Він мені подзвонив з Лондона. Він мені сказав: "Я нікого не зраджував. Я присягу приймав на вірність Радянському Союзу. І він написав Володимиру Володимировичу Путіну про те, щоб до кінця його помилувати і дозволити приїхати до Росії", - розповів однокласник.

"Він жалкував (що був подвійним агентом - ред.), тому що життя у нього пішло шкереберть", - додав Тимошков.

Як повідомляв УНІАН, Сергій Скрипаль і його дочка були отруєні в англійському Солсбері 4 березня. Велика Британія звинуватила Росію в причетності до замаху.

Прем'єр-міністр країни Тереза Мей оголосила про висилку 23 російських дипломатів, припинення контактів на високому рівні та перевірку підозрілих банківських рахунків росіян в якості відповіді на злочини. Москва заперечує звинувачення.

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Теги: #Сергій Скрипаль#отруєння Скрипаля