"Шкодував, що був подвійним агентом": Скрипаль хотів повернутися до Росії - ЗМІ

Однокласник Скрипаля розповів, що він просив у Путіна про помилування.

Колишній полковник Головного управління розвідки РФ Сергій Скрипаль, який вже три тижні знаходиться у тяжкому стані після отруєння паралітичним газом російської розробки "Новачок", просив про помилування та хотів повернутися до Росії.

Про це в інтерв'ю BBC розповів однокласник Скрипаля Володимир Тимошков.

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"В 2012 він мені подзвонив. Ми десь хвилин 30 розмовляли. Він мені подзвонив з Лондона. Він мені сказав: "Я нікого не зраджував. Я присягу приймав на вірність Радянському Союзу. І він написав Володимиру Володимировичу Путіну про те, щоб до кінця його помилувати і дозволити приїхати до Росії", - розповів однокласник.

"Він жалкував (що був подвійним агентом - ред.), тому що життя у нього пішло шкереберть", - додав Тимошков.

Як повідомляв УНІАН, Сергій Скрипаль і його дочка були отруєні в англійському Солсбері 4 березня. Велика Британія звинуватила Росію в причетності до замаху.

Прем'єр-міністр країни Тереза Мей оголосила про висилку 23 російських дипломатів, припинення контактів на високому рівні та перевірку підозрілих банківських рахунків росіян в якості відповіді на злочини. Москва заперечує звинувачення.