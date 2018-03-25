День волі у Білорусі: у Мінську затримано понад 30 активістів (фото)

Серед затриманих – опозиційний лідер Микола Статкевич.

У Білорусі напередодні сотої річниці проголошення Білоруської Народної Республіки 25 березня відбулися затримання активістів по всій країні. Сьогодні також булозатримано один з лідерів Білоруського національного конгресу Миколу Статкевича та понад 30 активістів, які планували вийти разом з ним на "марш гідності та свободи".

Як повідомляє правозахисна організація «Вясна», на честь сторіччя проголошення БНР у десятках населених пунктів Білорусі заплановані святкові мітинги, збори, концерти та інші масові заходи. Місцева влада дала дозвіл на проведення масових акцій в Гродно, Бресті, Гомелі та інших містах.

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Тим не менш, на місцях у організаторів акцій виникають складнощі (зокрема – у Вітебську рахунок за послуги з охорони мітингу, який виставили заявникам органи правопорядку, виявився настільки великим, що від заходу довелося відмовитись).

Зазначається, крім того, що напередодні відбулися превентивні затримання місцевих активістів у Бобруйську, Березі, Бресті, Слуцьку, Вілейці. Багатьох із затриманих чекають суди в понеділок, 26 березня.

Як повідомляють правозахисники, державтоінспекція Білорусі запланувала на 25 березня проведення спеціальної операції "Фільтр" з не зовсім зрозумілими цілями і завданнями. Існує ймовірність, що таким чином влада намагається зупинити автотранспорт, на якому чимало регіональних активістів прямують до Мінська.

У той же час, «Радіо Свобода» повідомило про затримання лідера БНК Миколи Статкевича.

Опозиціонер анонсував свою участь у «Марші гідності та свободи» 25 березня. Напередодні йому надіслали протокол адміністративного правопорушення за заклики до участі в ньому.

Тим часом силовики затримали більше 30 осіб, які прийшли на площу Якуба Коласа в центрі Мінська, де за участю Статкевича планувалося почати заборону владою ходу.

Як відомо, 25 березня в Білорусі відзначається «День Волі» - неофіційне національне свято, річниця виникнення першої національної білоруської держави – Білоруської Народної Республіки.

Нагадаємо, що минулорічні акції білоруської опозиції 25 березня також супроводжувалися арештами. Тоді опозиція планувала акції протесту, однак дозволу на ходу в Мінську міська влада не дала. На акціях массово затримували активістів та журналістів.