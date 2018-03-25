У російському Кемеровому горить торговий центр, постраждали діти (відео)

Зупинити вогонь не вдається - горить пластикова обшивка дитячого розважального центру.

В місті Кемерово (Росія) спалахнула пожежа в кінотеатрі торгового центру. Люди рятуються від вогню, стрибаючи з вікон. Попередньо повідомлялося про загибель 4 дітей, наразі відомо, що в інциденті постраждали щонайменше 12 осіб.

За інформацією Telegram-каналу Mash, тіла дітей були знайдені прямо в кінозалі. Постраждали щонайменше семеро людей, більше 100 вдалося врятувати.

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Площа загоряння вже становить 500 квадратних метрів. Вогонь зупинити не вдається, - горить пластикова обшивка дитячого розважального центру.

Регіональні ЗМІ повідомляли, що в інциденті загинув чоловік, який викинувся з вікна, рятуючись від вогню.

Станом на 14:50 інформація про загибель людей в центрі не підтвердилася. Згідно з даними Центру медицини катастроф, загиблих під час пожежі в кінотеатрі в Кемеровому немає. На даний момент відомо тільки про 12 постраждалих, - у більшості опіки дихальних шляхів, отруєння чадним газом. Вижив навіть молодий хлопець, яка викинулася з вікна.

У МНС РФ, при цьому, визнали, що могли поквапитися і прийняти дітей, які втратили свідомість, за загиблих.

У листопаді минулого року повідомлялося, що відео і фото з місця великої пожежі в російському місті Анадир, в якому постраждало семеро людей, в тому числі діти, потрапили в інтернет раніше, ніж інформація від очевидців надійшла в пожежну частину.