У Росії очевидці виклали відео з пожежі на YouTube раніше, ніж зателефонували рятувальникам

Відео та фото з місця великої пожежі в російському місті Анадир, в якому постраждали семеро осіб, у тому числі діти, потрапили в інтернет раніше, ніж інформація від очевидців надійшла в пожежну частину. Про це повідомляє ГУ МНС по Чукотському АО.

В одному з будинків загорілася квартира. В результаті пожежі постраждали семеро осіб, серед яких четверо дітей.

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"Незважаючи на оперативне реагування сил і засобів служб міста, таких наслідків цієї трагедії можна було б уникнути при своєчасному повідомленні про пожежу очевидцями. Занепокоєння викликає той факт, що перші повідомлення з фото - і відеофіксацією поширювалися в соціальних мережах раніше, ніж інформація надійшла на пункт зв'язку пожежної частини", - зазначають рятувальники.

У пожежній службі підкреслили, що в подібних ситуаціях люди часто вважають пріоритетним зробити фото - або відеозйомку події і поділитися цим зі своїми друзями і знайомими, ніж своєчасно повідомити в екстрену службу".

Як повідомляв УНІАН, у Росії містом проїхав пасажирський автобус з вогнем у салоні.