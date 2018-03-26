У зіткненнях з поліцією в Каталонії постраждали понад 50 людей
00:37, 26 березня 2018Світ
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У Барселоні спалахнув протест після затримання колишнього глави Каталонії Карлеса Пучдемона в Німеччині 25 березня. Ордер на його арешт видав Верховний суд Іспанії.
Ілюстрація / REUTERS
В ході акції протесту в Барселоні постраждали понад 50 людей. Про це повідомляє La Vanguardia з посиланням на дані медиків.
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У Барселоні спалахнув протест після затримання колишнього глави Каталонії Карлеса Пучдемона в Німеччині 25 березня. Ордер на його арешт видав Верховний суд Іспанії.
За даними медиків, постраждалі отримали несерйозні травми. Каталонська поліція також повідомляє про трьох постраждалих співробітників.
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