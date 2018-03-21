Детектор брехні підтвердив правдивість заяв порноакторки про секс із Трампом

Апарат «з 99-відсотковою ймовірністю» підтверджує слова акторки.

Порноактриса Стефані Кліффорд, відома під псевдонімом Стормі Деніелс (Stormy Daniels), пройшла перевірку на поліграфі, який підтвердив правдивість її заяв про інтимний зв'язок із Дональдом Трампом, що згодом став 45-м президентом США.

Про це повідомляє NBC News.

Уточнюється, що перевірка проводилася у 2011 році за замовленням журналу Life & Style, і апарат «з 99-відсотковою ймовірністю» підтверджує слова акторки. Поліграфолог Рон Слей, запитувач Кліффорд, заявив, що може і готовий дати свідчення на суді, якщо такий трапиться.

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17 березня адвокат Трампа Майкл Коен подав в суд на порноактрису. У позові йдеться, що Кліффорд розповіла про близький зв'язок із президентом всупереч домовленості про нерозголошення. Коен стверджує, що порноактриса порушила їх угоду не менше 20 разів. Якщо суддя визнає Кліффорд винною, то їй загрожує штраф в розмірі 1 мільйона доларів за кожне порушення. У розпал президентської кампанії в 2016 році Коен заплатив порноакторці 130 тисяч доларів за нерозголошення інформації про інтимний зв'язок.

7 березня прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що «зв'язок Трампа з порнозіркою — неправда, і це доведено в суді».