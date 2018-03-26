"Води та сигналізації не було": очевидці про смертельну пожежу в Кемерові (аудіо)

За словами охоронця ТЦ в Кемерові, почалася сильна паніка, але ліфти чомусь працювали, не спрацювала пожежна сигналізація.

Охоронець торгового центру "Зимова вишня" в Кемерові, де сталася масштабна пожежа із 48 загиблими, розповів, як рятував дітей.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash. "Я проходив ігрову зону десь за п'ять хвилин до пожежі. У цей момент аніматори та гості готували столики. Там щось святкували. Були точно свічки, я пам'ятаю. Я відійшов подалі, до гоночної ігрової зони. Я пішов розбиратися з підлітками, які грали, не сплативши", - згадує охоронець подію.

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За його словами, він зібрав цих десятьох хлопців і дівчат і вигнав їх на вулицю. Щойно вони вийшли, чоловік раптом побачив, що звідкись йде дим.

Він розповів, що потім почалася сильна паніка, але ліфти чомусь працювали, не спрацювала пожежна сигналізація.

"Води не було, сигналізації не було. Нещодавно до нас приїжджали, все перевіряли. Я знаю, ліфти повинні відключитися. Але вони працювали, отже, все зламалося. Всі кричали і тікали", - зазначив охоронець.

"Тоді я пішов рятувати дітей. Я просто їх хапав і тягав. Не знаю, скільки. Десять п'ятнадцять, просто бігав, поки було чим дихати", - додав він.

Директор актівіті-парку "Круча", розташованого на четвертому поверсі торгового центру, Юлія Богданова вважає, що пожежа – це "стовідсотковий підпал".

Ключовий свідок у справі про пожежу в ТЦ - аніматор на ім'я Євген. На допиті він дав свідчення, що бачив підлітків, які нібито підпалили поролон в ігровій кімнаті. За іншою версією, причиною пожежі могли стати свічки, які запалили під час дитячого свята. Всього вже допитані близько 60 осіб.

Як повідомлялося, у ході обстеження торгового центру "Зимова вишня" в Кемерові знайдені тіла 48 загиблих в результаті пожежі.