Пожежа в російському ТЦ: зросла кількість жертв, у будівлі обвалилися два з трьох кінозалів (фото, відео)

07:56, 26 березня 2018
Світ
3227

У ході обстеження торгового центру "Зимова вишня" у Кемерові знайдені тіла 48 загиблих унаслідок пожежі.

Читайте такожПісля пожежі в торговому центрі в Кемерові шукають 41 дитину

Про це було повідомлено на нараді штабу МНС, передає "Медуза", посилаючись на інформацію в ефірі телеканалу "Россия 24".

Зазначається, що в будівлі ТЦ обвалилися два з трьох кінозалів — вони провалилися з четвертого на третій поверх. Роботи із розбирання завалів тривають.

Глава МНС Володимир Пучков заявив, що в будівлі досі залишаються "окремі термоточки". Про повну ліквідацію пожежі нічого не повідомляється.

Раніше повідомлялося, що в результаті пожежі в торговому центрі російському Кемерові загинули 37 людей, ще 45 - постраждали.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Пожежа в торговому центрі у Кемерові
Теги: #Росія#пожежа#жертви#Кемерово