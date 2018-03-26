Пожежа в російському ТЦ: зросла кількість жертв, у будівлі обвалилися два з трьох кінозалів (фото, відео)

Пожежа в торговому центрі розпочалася вдень 25 березня і триває досі.

У ході обстеження торгового центру "Зимова вишня" у Кемерові знайдені тіла 48 загиблих унаслідок пожежі.

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Про це було повідомлено на нараді штабу МНС, передає "Медуза", посилаючись на інформацію в ефірі телеканалу "Россия 24".

Зазначається, що в будівлі ТЦ обвалилися два з трьох кінозалів — вони провалилися з четвертого на третій поверх. Роботи із розбирання завалів тривають.

Глава МНС Володимир Пучков заявив, що в будівлі досі залишаються "окремі термоточки". Про повну ліквідацію пожежі нічого не повідомляється.

Раніше повідомлялося, що в результаті пожежі в торговому центрі російському Кемерові загинули 37 людей, ще 45 - постраждали.