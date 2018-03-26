"Мамо, матусю": з'явилися моторошні кадри паніки в охопленому вогнем російському ТЦ (відео)

На кадрах видно, яка паніка була всередині приміщення під час початку пожежі в ТЦ.

У мережі показали відео паніки на початку пожежі в ТЦ "Зимова вишня" в російському Кемерово. Читайте також"Води та сигналізації не було": очевидці про смертельну пожежу в Кемерово (аудіо) На кадрах, які публікує "Інцидент. Кемерово", чути крики й плач. У будівлі панував хаос. Люди шукали засоби захисту. "Дайте протигази... Мамо, матусю...", - чути у запису. Як повідомлялося, в ході обстеження торгового центру "Зимова вишня" в Кемерово знайдені тіла 48 загиблих в результаті пожежі.

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