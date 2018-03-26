"Мамо, матусю": з'явилися моторошні кадри паніки в охопленому вогнем російському ТЦ (відео)

09:00, 26 березня 2018
Світ
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На записі чутні крики / Скріншот

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На кадрах, які публікує "Інцидент. Кемерово", чути крики й плач. У будівлі панував хаос. Люди шукали засоби захисту.

"Дайте протигази... Мамо, матусю...", - чути у запису.

Як повідомлялося, в ході обстеження торгового центру "Зимова вишня" в Кемерово знайдені тіла 48 загиблих в результаті пожежі.

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Новина в сюжеті: Пожежа в торговому центрі у Кемерові
Теги: #Росія#пожежа