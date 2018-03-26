ЄС не координує дії держав-членів проти Росії у відповідь на отруєння Скрипаля

За словами представника Європейського союзу, це має бути вирішено на національному рівні.

Зовнішня дипломатична служба Європейського Союзу не координує подальші кроки, які можуть бути зроблені окремими державами-членами у відповідь на атаку нервово-паралітичним газом у Солсбері, в якій ЄС підозрює Росію.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це в понеділок в Брюсселі повідомила речник ЄС Майя Косьянчич.

Вона нагадала, що на прохання Європейської Ради, засідання якої пройшло 22-23 березня, глава делегації представництва ЄС у Москві був відкликаний до Брюсселю для проведення консультацій.

«Високий представник ЄС Федеріка Могеріні провела такі консультації з Маркусом Едерером вчора. Він буде продовжувати інституційні консультації найближчими днями. На Європейській Раді також пройшло обговорення щодо можливих подальших кроків, включаючи на національному рівні. Це те, що знаходиться в руках держав-членів ЄС», - сказала Косьянчич.

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При цьому речник наголосила, що Високий представник «має відповідальність, коли ми говоримо про заходи європейського рівня».

«Наприклад, рішення відкликати посла у Москві для консультацій в Брюссель, це те, що було зроблено за її відповідальності. Але коли мова йде про національні рішення, це те питання держав-членів», - додала вона.

Відповідаючи на запитання про те, чи вже відомо, скільки країн зроблять подальші кроки у відповідь на події у Солсбері, Косьянчич повідомила, що інформація продовжує надходити, а тому наразі повної картини немає.

«Європейська Рада обговорювала можливі заходи, декілька лідерів були дуже чіткими, публічно заявивши, що повинна бути проведена дискусія на національному рівні. Наразі я не можу сказати більше, ніж я вже сказала», - додала речник.

Як повідомляв УНІАН, в ході засідання саміту ЄС, який пройшов 22-23 березня в Брюсселі, лідери ЄС дали єдину оцінку, у відповідності до якої, найбільш ймовірно, за атакою в Солсбері стоїть РФ.

«Лідери висловили повну солідарність з Великою Британією, засудивши нервово-паралітичну атаку в Солсбері. ЄС погоджується з урядом Об’єднаного Королівства, з оцінкою, що скоріш за все, за цю атаку відповідальна Російська Федерація, і що немає інших можливих пояснень», - повідомив на прес-конференції за результатами саміту президент Європейської Ради Дональд Туск.

При цьому він висловив задоволення тим, що «у цих складних умовах, незважаючи на складні переговори щодо Brexit, ЄС продемонстрував єдність з Великою Британією.

Довідка УНІАН. Екс-розвідника Скрипаля та його дочку виявили 4 березня непритомними на лавці в парку Солсбері на півдні Великобританії. Пізніше британські слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новичок», яку розробили в Росії.

66-річний Скрипаль і його 33-річна дочка перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані.