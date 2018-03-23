ЄС підтримав звинувачення Лондона проти Росії: вже сьогодні посла у РФ відкличуть у Брюссель для консультацій

ЄС погоджується з урядом Об’єднаного Королівства, з оцінкою, що скоріш за все, за атаку у Солсбері відповідальна Російська Федерація.

Президент Європейської Ради Дональд Туск констатує, що лідери Європейського Союзу були єдиними в оцінці подій у британському Солсбері – за нервово-паралітичною атакою, скоріш за все, стоїть Росія – інших пояснень немає.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це Туск повідомив сьогодні в Брюсселі на прес-конференції після завершення дводенного саміту Європейського Союзу.

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«Лідери висловили повну солідарність з Великою Британією, засудивши нервово-паралітичну атаку в Солсбері. ЄС погоджується з урядом Об’єднаного Королівства, з оцінкою, що скоріш за все, за цю атаку відповідальна Російська Федерація, і що немає інших можливих пояснень», - сказав він.

Президент ЄР підтвердив, що вже сьогодні посол ЄС у Москві був відкликаний в Брюссель для консультацій.

«Додаткові кроки очікуються у понеділок на національних рівнях. У цих складних умовах я особливо персонально задоволений, що, незважаючи на складні переговори щодо Brexit, ЄС продемонстрував єдність з Великою Британією», - наголосив Туск.

Як повідомляв УНІАН, екс-розвідника Скрипаля та його дочку виявили 4 березня непритомними на лавці в парку Солсбері на півдні Великобританії. Пізніше британські слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новичок», яку розробили в Росії.

66-річний Скрипаль і його 33-річна дочка перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані.