Путін про смерть дітей під час пожежі в Кемерові: ми говоримо про демографію, втрачаємо стільки людей

Російський президент Володимир Путін назвав причини трагічної пожежі в торговому центрі Кемерово.

Президент РФ Володимир Путін в ході наради в Кемерові, присвяченій ліквідації наслідків пожежі в ТЦ "Зимова вишня", в якому загинули понад 60 осіб, назвав у числі причин інциденту злочинну недбалість і нехлюйство.

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Про це повідомляє РИА Новости. "Що у нас відбувається, адже це не бойові дії, не викид метану на шахті несподіваний. Люди прийшли відпочивати, діти. Ми говоримо про демографію і втрачаємо стільки людей через що? Через злочинну недбалість, через нехлюйство", — сказав Путін.

Він також висловив співчуття рідним і близьким загиблих, розпочавши нараду з хвилини мовчання.