Тисячі жителів Кемерово вимагають відправити у відставку губернатора через пожежу в ТЦ (фото, відео)

За версією СК РФ, співробітник охорони згорілого торгово-розважального центру при отриманні сигналу про пожежу відключив систему оповіщення.

У Кемерово у зв'язку з трагедією в торговому центрі близько 4 тисяч людей зібралися на мітинг недалеко від будівлі адміністрації і зажадали відставки губернатора Кемеровської області Амана Тулєєва.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, серед присутніх - родичі жертв пожежі в ТЦ "Зимова Вишня".

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Також наголошується, що губернатор поки ще не вийшов до протестуючих.

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Як повідомляв УНІАН, вдень 25 березня в Кемерово загорівся торговельно-розважальний центр «Зимова вишня».

За останніми даними, загинули 64 людини, серед загиблих багато дітей. За версією СК РФ, співробітник охорони згорілого торгово-розважального центру при отриманні сигналу про пожежу відключив систему оповіщення, пожежні входи в будівлі були заблоковані.

На даний момент затримані і допитані 4 підозрюваних, в їх числі технічний директор компанії-власника будівлі, орендар приміщення, в якому імовірно знаходився епіцентр загоряння, співробітник і керівник організації, що займалася обслуговуванням пожежної сигналізації. Вилучається необхідна документація.