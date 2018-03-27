Тисячі жителів Кемерово вимагають відправити у відставку губернатора через пожежу в ТЦ (фото, відео)

07:45, 27 березня 2018
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Біля будівлі адміністрації зібралися близько 4 тисяч осіб / фото t.me/breakingmash

Як повідомляє Telegram-канал Mash, серед присутніх - родичі жертв пожежі в ТЦ "Зимова Вишня".

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Також наголошується, що губернатор поки ще не вийшов до протестуючих.

Відео: Говорит Москва

Як повідомляв УНІАН, вдень 25 березня в Кемерово загорівся торговельно-розважальний центр «Зимова вишня».

За останніми даними, загинули 64 людини, серед загиблих багато дітей. За версією СК РФ, співробітник охорони згорілого торгово-розважального центру при отриманні сигналу про пожежу відключив систему оповіщення, пожежні входи в будівлі були заблоковані.

На даний момент затримані і допитані 4 підозрюваних, в їх числі технічний директор компанії-власника будівлі, орендар приміщення, в якому імовірно знаходився епіцентр загоряння, співробітник і керівник організації, що займалася обслуговуванням пожежної сигналізації. Вилучається необхідна документація.

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Новина в сюжеті: Пожежа в торговому центрі у Кемерові
Теги: #пожежа#Кемерово