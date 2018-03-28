Пасажирський літак задимівся на злітній смузі в московському аеропорту

02:34, 28 березня 2018
Світ
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За даними агентства, задимлення сталося спочатку в кабіні пілотів, а потім - в салоні літака. Командир судна застосував екстрене гальмування. Усіх пасажирів евакуювали з надувним трапах.

У прес-службі аеропорту запевнили, що ніхто не постраждав. Зараз літак буксирують зі злітно-посадкової смуги.

Пасажирка літака Марина Котлярова розповіла РЕН ТВ, що рятувальники прибули лише через 15 хвилин після евакуації. При цьому автомобілі екстрених служб переплутали злітну смугу, на якій сталося задимлення.

"За цей час літак з декількома тоннами палива на борту міг вже пару раз вибухнути", – зазначила вона.

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Теги: #самолет#Домодєдово