Пасажирський літак задимівся на злітній смузі в московському аеропорту

Командир рейсу Москва – Новосибірськ застосував екстрене гальмування. Ніхто не постраждав.

Пасажирський літак Boeing 737, який готувався вилетіти з Москви в Новосибірськ, ввечері 27 березня задимівся на злітній смузі в аеропорту Домодєдово.

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За даними агентства, задимлення сталося спочатку в кабіні пілотів, а потім - в салоні літака. Командир судна застосував екстрене гальмування. Усіх пасажирів евакуювали з надувним трапах.

У прес-службі аеропорту запевнили, що ніхто не постраждав. Зараз літак буксирують зі злітно-посадкової смуги.

Пасажирка літака Марина Котлярова розповіла РЕН ТВ, що рятувальники прибули лише через 15 хвилин після евакуації. При цьому автомобілі екстрених служб переплутали злітну смугу, на якій сталося задимлення.

"За цей час літак з декількома тоннами палива на борту міг вже пару раз вибухнути", – зазначила вона.