Літак Путіна не міг сісти у Хакасії - ЗМІ

Літак президента Росії не міг сісти в аеропорту Абакана (Хакасія) через густий туман.

"Літак спеціального льотного загону "Росія" з бортовим номером RA-96016 не може здійснити посадку в аеропорту Абакана через густий туман", — повідомило FlashSiberia джерело в авіаційних колах регіону.

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За даними сайтів, які відстежують переміщення літаків, борт № 1 увійшов у зону аеропорту Абакана близько 17.00 за місцевим часом (12.00 за Києвом), після чого, зайнявши ешелон за 2900 метрів, почав кружляти.

О 17.46 за місцевим часом (12.46 за Києвом) літак здійснив посадку в аеропорту Абакана. У Хакасії російський президент має намір відпочити кілька днів.

Раніше після відвідування Фінляндії президент Росії Володимир Путін вирішив повертатися додому не з порожніми руками. Місцеві журналісти відзняли, як в літак Путіна працівники аеропорту вантажать ящики з елітним алкоголем.