Держдеп США порівняв Росію з "чудовиськом з морських глибин"

"У Росії довгі руки, у Росії багато щупалець. Ми вважаємо, що вони будуть і надалі проявляти інтерес до наших виборів", - заявили в Держдепі.

У держдепартаменті США порівняли Росію з монстром з морських глибин.

Про це на брифінгу заявила представник держдепартаменту Хезер Науерт. В ході брифінгу журналіст запитав її, чи будуть майбутні в листопаді американські вибори безпечніше після висилки 60 російських дипломатів.

"Ми не можемо сказати, що в результаті вибори в США будуть у безпеці. У Росії довгі руки, у Росії багато щупалець. Ми вважаємо, що вони будуть і надалі проявляти інтерес до наших виборів, а також виборів багатьох інших країн", — сказала Науерт.

Журналіст перепитав про "руки і щупальця", представник зовнішньополітичного відомства підтвердила свої слова і додала, маючи на увазі Росію: "Це чудовисько з морських глибин".

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Після цього в російському посольстві в США заявили, що подібними епітетами користувалася нацистська пропаганда.

Через кілька годин у Twitter російського посольства в США з'явилася цитата слів Науерт, до якої був прикладений антибільшовицький плакат часів нацистської Німеччини 1930-х років. На плакаті зображені червоний павук в касці червоноармійця, який "осідлав" земну кулю, і написи "Більшовизм" і "Велике антибільшовицьке шоу".

Today, we witnessed "Grosse antibolschewistische Schau" performed by @statedeptspox:

"Russia has long arms; Russia has lots of щупальця... it's a beast from the deep sea" pic.twitter.com/MjtjevhrU8 — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) March 28, 2018

Від себе в російському посольстві написали: "Сьогодні ми стали свідками Великого антибільшовицького шоу" у виконанні офіційного представника держдепартаменту".

Як повідомляв УНІАН, колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку Юлію 4 березня виявили без свідомості на лавці в парку Солсбері на півдні Великобританії. Скрипаль і його дочка досі знаходяться в лікарні в комі.

Ситуація навколо їх отруєння призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його дочки і поліцейського.

Підставою для звинувачень стали, як заявляє офіційний Лондон, сліди речовини «Новачок» російського виробництва. Уряд Великобританії оголосив про видворення 23 російських дипломатів і припинення контактів з Росією на високому рівні.

РФ у відповідь вислала 23 британських дипломатів. У США ухвалили рішення вислати 60 російських дипломатів і закрити Генеральне консульство РФ в Сіетлі.