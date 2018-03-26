США вишлють 60 російських дипломатів через отруєння Скрипаля
16:26, 26 березня 2018Світ
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Також США закривають консульство РФ в Сіетлі. Висилка дипломатів має стати сигналом того, що в США "неприпустимо багато" співробітників російських спецслужб.
Ілюстрація / REUTERS
Сполучені Штати висилають з країни 60 російських дипломатів і закривають консульство РФ в Сіетлі.
Це заходи, що приймаються у відповідь на отруєння у Великобританії колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, передає AP.
Відзначається, що висилка дипломатів має стати сигналом того, що в США «неприпустимо багато» співробітників російських спецслужб.
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Серед дипломатів, висланих із США, 12 шпигунів, які, на думку США, працюють під дипломатичним прикриттям при місії Росії в ООН. Дипломати мають покинути Сполучені Штати протягом семи днів.
Раніше повідомлялося, що Україна висилає 13 російських дипломатів у зв'язку з справою Скрипаля.
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