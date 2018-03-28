Трагедія в Кемерові: слідчі відновили картину загибелі людей в кінотеатрі

Через те, що ніякого спеціального оповіщення про пожежу в ТЦ не було, люди не розуміли, що відбувається. Вони повільно збирали речі, замість того, щоб швидко вибігти з залів.

Слідчі відновили картину загибелі людей у кінозалах кемеровського ТРЦ "Зимова Вишня". Ключові свідчення дали найважливіші свідки події квиткові контролери кінотеатру - Наталія Наймушина і Олеся Богатенко.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

"Коли почалася пожежа, ми помітили, що не працює тривога. Але пішов сильний дим з боку ігрової кімнати. Ми почали забігати в зали і кричати, що треба виходити, горимо. Частина людей стала відразу вибігати, а інша частина повільно збирала речі. Вогонь дуже швидко рухався, пішов дуже чорний і густий дим, нам довелося йти, люди вже не могли вийти із залу через звичайний вихід", - розповіли свідки.

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Мама загиблих у пожежі дівчаток Вероніки і Василини Трусових розповіла, що жодного спеціального оповіщення про пожежу в ТЦ не було.

"Все було як завжди. В кінці сеансу в залі ввімкнули світло. Перші відвідувачі підійшли до дверей, відкрили... За дверима не було нічого видно від диму, був сильний жар, чулися крики", - розповідає жінка.

"Жодного оповіщення, сигнальної тривоги, попередження. Тікати було нікуди. Чоловіки закрили двері, затикали щілини,щоб дим не заходив, всі сіли на підлогу і стали чекати можливої допомоги. Всі інші двері в залі були замкнені. Дихати могли тільки через тканину, змочену водою. Коли діти почали втрачати свідомість, вирішили спробувати втекти. Основна частина дітей були вже без тями. Вибили двері запасного виходу, за нею теж стояв суцільний дим. Через 2 кроки чоловік втратив свідомість. Його витягли з коридору. Діти залишилися за дверима, що в залі...", - розповіла вона.

Як повідомляв УНІАН, пожежа в ТРЦ в Кемерові відбувся 25 березня. За інформацією МНС РФ, займання виникло на четвертому поверсі, де розміщені кінотеатр та дитячі ігрові майданчики. За останніми даними, в результаті пожежі загинули щонайменше 64 людини, в тому числі багато дітей, а також 200 тварин з контактного зоопарку.