У Кемерові прощаються із загиблими при пожежі в торговому центрі (фото)

Всього в середу в Кемерові простяться з 13 жертвами пожежі, їх поховають на чотирьох міських кладовищах.

Прощання із загиблими при пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" проходить в Кемерові.

Про це повідомляє "РИА Новости". Церемонія прощання з 27-річним Антоном Мухіним і його п'ятирічним сином Ратибором пройшла в залі комунального підприємства "Спецбюро".

На церемонії були присутні дружина Антона, її родичі та друзі. Вони повідомили, що загиблих кремують.

Як очікується, жалобні заходи з тими із загиблих, хто вже був впізнаний, будуть тривати весь день у різних соборах та кладовищах міста.

Читайте такожГендиректор ТЦ, що згорів у Кемерові, дала свідчення: стверджує, що був підпал

Всього в середу в Кемерові простяться з 13 жертвами пожежі, їх поховають на чотирьох міських кладовищах — Кіровському, Солонечному, Центральному №2 і Центральному №5. Крім того, в Томську поховають двох учнів місцевого ліцею №7 — брата і сестру, які навчалися в шостому і першому класах.

Як повідомляв УНІАН, вдень 25 березня в Кемерові загорівся торговельно-розважальний центр «Зимова вишня». За останніми даними, загинули 64 людини, серед загиблих багато дітей. За словами очевидців, пожежна тривога в будівлі не спрацювала і людей про НП не сповістили. За версією СК РФ, співробітник охорони згорілого торгово-розважального центру при отриманні сигналу про пожежу відключив систему оповіщення, пожежні входи в будівлі були заблоковані.