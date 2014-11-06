У Німеччині триває наймасштабніший за 20 років страйк залізничників

Страйк триватиме до понеділка, якщо не будуть виконані вимоги машиністів - підвищення зарплати і скорочення робочого часу. Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

У німецькому залізничному концерні на час страйку обіцяють зберегти мінімум третину рейсів. Для цього до роботи залучатимуть машиністів, які не є членами профспілки.

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Треба зауважити, що це наймасштабніший та найдовший страйк залізничників у Німеччині за останні 20 років. Критичність акції ще й у тому, що вона припадає на день святкування 25-річчя падіння Берлінської стіни. Таким чином, всі незручності страйку відчують на собі не тільки самі німці, але й близько двох мільйонів туристів, яких чекають у Берліні.

"Я більше не можу це розуміти. Мені вже третій раз треба було брати вихідні на роботі. Інакше просто не дістатися", - обурюються місцеві жителі, нагадуючи, що це вже не перший страйк залізничників за останній час.

"Під час минулого страйку ми на 50 годин зупинили пасажирські перевезення і на 61 годину - вантажні. Але це не вразило керівництво. Пасажири ж тепер розлючені і налаштовані проти машиністів", - повідомляє голова профспілки машиністів.

Нагадаємо, що раніше найбільший аеропорт Німеччини скасував половину рейсів. Скасування рейсів спровокував страйк співробітників аеропорту.