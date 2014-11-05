Страйк машиністів: у Німеччині зупинилися вантажні потяги, на черзі - пасажирські

У Німеччині розпочався 100-годинний страйк машиністів поїздів.

Як повідомляє Deutsche Welle з посиланням на dpa, о 15.00 припинили роботу машиністи вантажних поїздів. О 2 годині ночі 6 листопада страйк паралізує й пасажирські перевезення на залізницях ФРН. Акція протесту завершиться 10 листопада о 4 годині ранку.

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Тим часом німецький залізничний концерн Deutsche Bahn заявив, що має намір зберегти в дні страйку близько третини всіх перевезень, залучаючи до роботи машиністів, які не є членами профспілки GDL.

Страйк оголосила напередодні Німецька профспілка машиністів GDL у зв'язку з тарифним конфліктом, що триває з Deutsche Bahn. Профспілка хоче в майбутньому представляти не лише інтереси машиністів, але й усього персоналу поїздів. Керівництво залізничного концерну виступає проти цього. Останній раунд переговорів між двома сторонами було зірвано 2 листопада. Як стверджують у Deutsche Bahn, це відбулося незадовго до підписання документа, що пропонує можливий варіант вирішення тарифного конфлікту.