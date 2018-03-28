"Для нього це удар у спину": як на росТБ "співчували" Путіну через пожежу в Кемерові (відео)

На всіх федеральних каналах почалося обговорення ролі Путіна в усуненні наслідків пожежі у ТЦ в Кемерові.

Пожежа в Кемерові, де, за останніми даними, загинули 64 людини, з понеділка, 26 березня, є головною темою для російських телеканалів.

Однак 27 березня, напередодні національної жалоби і в день візиту Володимира Путіна в Кемерові, на всіх каналах почалося обговорення ролі президента РФ в усуненні наслідків того, що сталося, передає "Медуза".

Перший канал

Ведучий ток-шоу "Час покаже" Артем Шейнін одразу помітив, що на події в Кемерові хтось намагається "нагріти руки". Він особливо відзначив роль Путіна, який "реально вражений", а отже, має намір розібратися в проблемі. Гості також згадали "стерв'ятність" західних країн, які наступного дня після пожежі оголосили про висилку російських дипломатів через отруєння в британському Солсбері.

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"Росія 1"

Денне ток-шоу "60 хвилин" було повністю присвячене особливостям нагляду за торговими центрами. Наголошувалося, що, незважаючи на розміри, згорілий ТЦ "Зимова вишня" був зареєстрований як мале підприємство, що дає право на податкові та наглядові канікули. Гості передачі закликали змінити закони, які регулюють цю галузь. Ведучий передачі Євген Попов вів свою частину ефіру з Кемерова, показуючи приміщення всередині згорілого ТЦ.

НТВ

Обговорення у програмі "Місце зустрічі" наслідків пожежі, як і на інших каналах, почалося з того, що ситуація перебуває під особистим контролем президента РФ". Гості закликали "покарати всіх у ланцюжку" за причетність до пожежі. Самі події в "Зимовій вишні" називали "терактом". "Місце зустрічі" — єдина передача, де говорили, що у президента Путіна "й упреться весь цей ланцюжок", тому що він створив систему, яка допустила такі наслідки.

"Росія 1", "Вечір з Володимиром Соловйовим"

Володимир Соловйов та його гості також обговорювали порушення нормативів при будівництві та забезпеченні пожежної безпеки ТЦ, а саму подію назвали "масовим вбивством за попередньою змовою". Тим не менш у програмі особливо відзначили роль Путіна у розслідуванні причин пожежі та спробу опозиції використати ситуацію в своїх цілях. Ось лише деякі цитати:

Олена Мізуліна, член Ради Федерації

"Я б хотіла висловити слова співчуття та підтримку нашому лідеру Володимиру Володимировичу Путіну. <...> Для нього це удар у спину, це страшне потрясіння! Він невипадково приїхав туди".

Володимир Соловйов, ведучий

"Політизованість дуже небезпечна. Вона веде зовсім до іншого. Коли кричить натовп і улюлюкає — тут треба розуміти, з натовпом таким розмовляти не можна. Коли громадяни хочуть розмовляти, коли вони формулюють вимоги — їхнє право. Коли натовп вимагає крові та йому наплювати на факти, наплювати на що-завгодно, «дайте кого завгодно» — це вже не держава. Це вже спроба піти на Майдан! Цього допускати не можна".

Як повідомляв УНІАН, президент РФ Володимир Путін в ході наради в Кемерові, присвяченої ліквідації наслідків пожежі в ТЦ "Зимова вишня", в якій загинули більше 60 осіб, назвав серед причин події злочинну недбалість і нехлюйство.