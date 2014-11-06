Російський солдат розповів, як потрапив на Донбас: "якщо відмовляєшся - або саджають, або губишся"

21-річний військовослужбовець в/ч 30616-6 (523-й Гвардійський навчальний мотострілецький полк) сержант російської армії Євген Тур, перебуваючи в Слов'янську, записав відеозвернення, в якому розповів про те, як поїхав воювати до України.

За словами Тура, після строкової служби з січня цього року він працював "полігонщиком" за контрактом, а потім його відправили у відрядження на 2 місяці в Ростов-на-Дону. Звідти Тура перевезли в Новочеркаськ, після чого забрали документи, переодягли і на автобусі переправили в Україну.

"Якщо відмовляєшся - або саджають, або губишся", - зазначив сержант.

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За словами Тура, він думав, що вже після поїздки до України, зможе приїхати додому і спокійно звільнитися.

"Якщо приходить повістка - не їдьте. Якщо приїдете, в будь-якому випадку, щоб вам не обіцяли, ви не повернетеся додому. А вдома всіх чекають діти і сім'ї. Воно того не варте, - каже Тур. - Я народився тут і знаю дуже добре українських людей. Ніколи поганого не говорив про Україну. Тому що народився, спілкувався, навчався в українській школі, починав. Мені все подобалося, все влаштовувало. Дуже добрі, гарні люди, які нічого не викидають, а допомагають, чим можуть".

Військовослужбовець зазначає, що перед від'їздом багато його друзів кажуть, що війна з Україною їм не потрібна. Тут у них живе багато родичів, близьких, сестер, братів.

"Це не наша війна. Ми - гості в Україні. Шановний Володимир Володимирович, чому я опинився в Донецьку? Без документів, без військової форми? Коли я підписував контракт, я не підписувався на участь у Ваших авантюрах. Крім того, розкажіть мені: чому ті військовослужбовці, які потрапили до полону, потім додому не повертаються?", - написав пізніше Тур на своїй сторінці в соцмережі Вконтакте.