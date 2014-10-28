У російських солдатів на кордоні з Україною командування забирає документи - Тимчук

Російські війська продовжують концентруватися у прикордонних районах РФ у Ростовській області.

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

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"Зокрема, поблизу держкордону з Україною зафіксовані підрозділи 2-ї Таманської танкової дивізії (в/ч 23626, Московська область) і 2-ї окремої бригади спецназу ГРУ (управління бригади - в/ч 64044, Псков)", - зазначає він.

Також проходить ротація підрозділів 28-ї окремої мотострілкової бригади (управління бригади - в/ч 61423, Єкатеринбург). У російських військовослужбовців, які знаходяться в прикордонній зоні, командуванням вилучаються документи.