Зросла кількість постраждалих унаслідок пожежі у Кемерові

Напередодні повідомлялося про 76 постраждалих.

При пожежі у кемеровському торговому центрі постраждали 79 осіб.

Про це повідомило "РИА Новости", посилаючись на джерело в екстрених службах.

"На сьогодні госпіталізовано 12 осіб. Амбулаторне лікування призначено 67 постраждалим", — додав співрозмовник агентства.

Читайте також"Розгубився": охоронець ТЦ у Кемерові визнав, що не натиснув на кнопку звукового оповіщення

Поки упізнані тіла 27 осіб. Похорон 14 жертв трагедії відбувся в середу.

Слідство розглядає дві версії причини виникнення пожежі — коротке замикання і підпал, при цьому схиляється до першої.

Як повідомляв УНІАН, пожежа в ТРЦ в Кемерові сталася 25 березня. За інформацією МНС РФ, вона почалася на четвертому поверсі, де розміщені кінотеатр і дитячі ігрові майданчики.

За останніми офіційними даними, загинули щонайменше 64 людини, зокрема й багато дітей. Очевидці стверджують, що жертв набагато більше. Родичі загиблих заявляють, що в результаті пожежі загинула 41 дитина.

Слідчий комітет РФ повідомив про «кричущі порушення» протипожежної безпеки. Порушено кримінальну справу.