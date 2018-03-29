Зросла кількість постраждалих унаслідок пожежі у Кемерові
При пожежі у кемеровському торговому центрі постраждали 79 осіб.
Про це повідомило "РИА Новости", посилаючись на джерело в екстрених службах.
"На сьогодні госпіталізовано 12 осіб. Амбулаторне лікування призначено 67 постраждалим", — додав співрозмовник агентства.
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Поки упізнані тіла 27 осіб. Похорон 14 жертв трагедії відбувся в середу.
Слідство розглядає дві версії причини виникнення пожежі — коротке замикання і підпал, при цьому схиляється до першої.
Як повідомляв УНІАН, пожежа в ТРЦ в Кемерові сталася 25 березня. За інформацією МНС РФ, вона почалася на четвертому поверсі, де розміщені кінотеатр і дитячі ігрові майданчики.
За останніми офіційними даними, загинули щонайменше 64 людини, зокрема й багато дітей. Очевидці стверджують, що жертв набагато більше. Родичі загиблих заявляють, що в результаті пожежі загинула 41 дитина.
Слідчий комітет РФ повідомив про «кричущі порушення» протипожежної безпеки. Порушено кримінальну справу.