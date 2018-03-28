У Петербурзі горить автосалон: пожежі присвоїли підвищений номер складності, вогонь перекинувся на припарковані машини (фото, відео)

З охопленого вогнем дилерського автоцентру в Петербурзі евакуйовано 100 осіб.

Автосалон у Приморському районі Петербурга вдень 28 березня гасять за підвищеним номером складності 1-Біс.

Площа пожежі до чотирьох годин дня займає 50 квадратних метрів, передає "Фонтанка", посилаючись на прес-службу МНС.

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Дзвінок до чергової служби надійшов о 15:20, перші підрозділи почали працювати через дев'ять хвилин. Незабаром ранг пожежі підвищили до 1-біс. За словами очевидців, пожежа почалася в ремзоні на першому поверсі дилерського центру, "Рольф". У будівлі торгують машинами марки Hyundai і автомобілями з пробігом.

Як стало відомо 78.ru, з охопленої вогнем будівлі евакуювали 100 людей. Вогонь вже перекинувся на припарковані машини.

В МНС "Интерфаксу" повідомили, що площа пожежі досягла 500 кв. м. Інформація про постраждалих на даний момент не надходила.

Довідка. Підвищений номер складності 1-Біс присвоюється пожежі у тому випадку, якщо вогнеборцям не вистачає сил і засобів.