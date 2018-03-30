Держдеп про висилку своїх дипломатів: Росія не зацікавлена в діалозі з США

Речник Держдепартаменту США Гізер Ноєрт заявила, що у Росії не було причин висилати американських дипломатів.

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"Для російської відповіді немає пояснення. Наші дії були цілком продиктовані нападом на Сполучене Королівство, на британського підданого і його дочку. Нагадаю, це перший випадок застосування нервово-паралітичного агента "Новачок" у мирний час, на території нашого союзника", - сказала Ноєрт.

На її думку, 28 країн - партнерів Великобританії ухвалили виправдане рішення про вислання 153 "російських шпигунів" із дипмісій.

"Як я розумію, Росія планує вжити відповідних дій проти 28 країн, які висловили солідарність із Великобританією. Це продовження шляху самоізоляції, розпочатого запереченням причетності до хімічної атаки. Ми вивчаємо деталі вжитих Росією заходів і залишаємо за собою право на відповідь", – зазначила Ноєрт.