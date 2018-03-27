Вже 26 країн видворили 143 російських шпигуна - МЗС Британії

Серед країн, які вислали росіян, - Австралія, Франція, Німеччина, Угорщина, Ірландія, Італія, Польща, Україна та США.

Міністерство закордонних справ Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії заявило, що вже 26 країн видворили 143 російських співробітника розвідки, які видавали себе за дипломатів, у зв'язку з отруєнням у Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Про це йдеться у повідомленні британського зовнішньополітичного відомства у мікроблозі Twitter.

"Британія та її союзники стоять пліч-о-пліч у відправленні найбільш сильного сигналу Кремлю: Росія не зможе порушувати міжнародні правила безкарно", - наголосили в британському МЗС.

Також британські дипломати опублікували карту земної півкулю з виділенням тих країн, які вирішили вислати російських дипломатів.

Зокрема, сказано, що вже вирішено про видворення 143 співробітників російської розвідки у 26 країнах. Також зазначається, що вирішено видворити 7 співробітників російської дипломатичної місії в Брюсселі, які працювали при Організації північноатлантичного договору (НАТО).

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Серед цих країн Албанія, Австралія, Хорватія, Чехія, Канада, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Угорщина, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Македонія, Молдова, Нідерланди, Норвегія, Польща, Румунія, Іспанія, Швеція, Велика Британія, Україна та США.

Як повідомляв УНІАН, Скрипаля та його доньку 4 березня виявили у непритомному стані на лавці у парку міста Солсбері на півдні Великої Британії.

Ситуація навколо їхнього отруєння призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву у причетності до отруєння Скрипаля, його доньки та поліцейського. Підставою для звинувачень стали, як заявляє офіційний Лондон, сліди речовини «Новачок» російського виробництва.

Уряд Великої Британії оголосив про видворення 23 російських дипломатів і припинення контактів з Росією на високому рівні. РФ у відповідь видворила 23 британських дипломатів.

У США ухвалили рішення вислати 60 російських дипломатів і закрити Генеральне консульство РФ у Сіетлі.

Президент Петро Порошенко заявив про видворення з України 13 російських дипломатів.

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Тереза Мей заявила, що Британія не дозволить РФ відновити шпигунську мережу у Сполученому Королівстві.