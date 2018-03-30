Франція запропонувала посередництво у конфлікті між Туреччиною та курдами

Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з членами сирійських демократичних сил, він висловив сподівання на проведення діалогу між Туреччиною та бійцями.

Франція запропонувала виступити посередником у конфлікті між Туреччиною та курдами на півночі Сирії.

Про це повідомляє BBC.

Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з членами сирійських демократичних сил, він висловив сподівання на проведення діалогу між Туреччиною та бійцями.

Нагадаємо, 20 січня на території Сирії почалася операція турецької армії "Оливкова гілка".

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Її головною метою є очищення сирійського району Афрін від сирійських курдів. За інформацією генерального штабу, операція спрямована на встановлення стабільності і безпеки вздовж кордонів Туреччини і регіону, а також для захисту сирійського населення від "терористичного гніту і жорстокості".

У березні в турецькій армії заявили, що взяли Афрін під повний контроль.