Туреччина встановила контроль над регіоном Афрін в Сирії

В рамках операції "Оливкова гілка" збройні сили Туреччини ліквідували 3733 бойовики.

Збройні сили Туреччини встановили повний контроль над усіма поселеннями в сирійському регіоні Афрін.

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Про це повідомляє газета Hurriyet з посиланням на заяву турецького Генштабу. Також наголошується, що в рамках операції «Оливкова гілка» збройні сили Туреччини ліквідували 3733 бойовики.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган обіцяв після взяття Афріна продовжити операцію "Оливкова гілка" в оплоті курдського опору - місті Манбидж. Ердоган також критикував Вашингтон, звинувачуючи його у "сприянні терористам".

Як повідомляв УНІАН, операція "Оливкова гілка" почалася на території Сирії 20 січня. Її головною метою є очищення сирійського району Афрін від сирійських курдів. За інформацією турецького генерального штабу, операція спрямована на встановлення стабільності і безпеки вздовж кордонів Туреччини і регіону, а також для захисту "сирійського населення від терористичного гніту і жорстокості".