"Ми вибиваємо дух з ІД": Трамп розповів про "дуже скорий" відхід військ США із Сирії

За словами Трампа, бойовики ІД повністю втратять зайняту ними територію.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть незабаром піти з Сирії.

За словами господаря Білого дому, це відбудеться після розгрому терористичного угруповання «Ісламська держава», передає CNN.

«Ми вибиваємо дух з ІД. Ми підемо з Сирії, типу, дуже скоро», — повідомив глава держави, додавши, що нехай тепер інші люди подбають про це.

За словами Трампа, бойовики ІД повністю втратять зайняту ними територію. «Ми збираємося йти звідти дуже скоро, повернутися в свою країну, якій ми належимо, в якій хочемо бути», — додав він.

На початку березня колишній помічник президента Рональда Рейгана Дуг Бендоу у своїй статті для The National Interest закликав Трампа оголосити про досягнуту в Сирії перемогу і якнайшвидше повернути американські війська додому.

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Він зазначив, що США довелося вирішувати в Сирії дуже багато завдань, деякі з них були спочатку непосильними. Серед них боротьба з угруповання «Ісламська держава», стримування амбіцій Туреччини, підтримка демократичної опозиції, співпраця з курдами, боротьба з режимом Башара Асада. Крім цього, довелося розбирати відносини між воюючими один з одним численними збройними формуваннями, деякі з них можна вважати терористичними.

І якщо США як вдалося перетягнути на свою сторону курдів і розгромити загони ІД, то з іншими проблемами впоратися не вдалося, упевнений автор статті. Башар Асад залишився у владі, громадянська війна в Сирії триває, а сусідні країни не відмовилися від своїх геополітичних інтересів.

Бендоу зауважує, що останнім часом США взагалі не виходило вирішувати масштабні завдання і домагатися поставлених цілей. Як приклад експерт наводить випадки втручання американців у справи країн Азії, Балкан, Африки і Близького Сходу.