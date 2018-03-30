Трамп пообіцяв Путіну виграти гонку озброєнь - ЗМІ

09:29, 30 березня 2018
Політика
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Дональд Трамп / REUTERS

Про це повідомляє телеканал NBC з посиланням на двох неназваних джерел.

"Якщо ви хочете гонку озброєнь, то ми можемо це зробити, але я переможу", — передає телеканал слова Трампа.

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Як зазначає американський чиновник, представлені президентом РФ в ході послання Федеральним Зборам на початку місяця нові системи російського озброєння "дійсно вивели президента (США, - ред.)".

У свою чергу радники американського лідера з нацбезпеки повідомили телеканалу, що на даний момент не відомо, чи відбудеться зустріч між Трампом і Путіним, так як Трамп "пропонує особисту зустріч практично в рамках всіх своїх телефонних розмов з іноземними лідерами як формальну люб'язність".

Як повідомляв УНІАН, в США вже працюють над можливою новою зустріччю Трампа з Путіним. Спецпредставник США заявив, що в Білому домі дуже розчаровані тим, що РФ продовжує агресивні дії в усьому світі.

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Теги: #США#Трамп#Путін#Россия