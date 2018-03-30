Трамп пообіцяв Путіну виграти гонку озброєнь - ЗМІ
Американський президент Дональд Трамп під час останньої розмови з президентом РФ Володимиром Путіним оголосив, що США готові до гонки озброєнь і виграють її у Росії.
Про це повідомляє телеканал NBC з посиланням на двох неназваних джерел.
"Якщо ви хочете гонку озброєнь, то ми можемо це зробити, але я переможу", — передає телеканал слова Трампа.
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Як зазначає американський чиновник, представлені президентом РФ в ході послання Федеральним Зборам на початку місяця нові системи російського озброєння "дійсно вивели президента (США, - ред.)".
У свою чергу радники американського лідера з нацбезпеки повідомили телеканалу, що на даний момент не відомо, чи відбудеться зустріч між Трампом і Путіним, так як Трамп "пропонує особисту зустріч практично в рамках всіх своїх телефонних розмов з іноземними лідерами як формальну люб'язність".
Як повідомляв УНІАН, в США вже працюють над можливою новою зустріччю Трампа з Путіним. Спецпредставник США заявив, що в Білому домі дуже розчаровані тим, що РФ продовжує агресивні дії в усьому світі.