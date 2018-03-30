Екс-шпигун КДБ назвав імена зі "списку жертв Кремля", куди він потрапив разом зі Скрипалем

У списку Кремля, за словами Бориса Карпічкова, перебував екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і кілька інших колишніх агентів КДБ.

Колишній російський подвійний агент, шпигун КДБ, Борис Карпічков отримав жахливе повідомлення у день свого народження: він потрапив в список жертв Кремля разом із Сергієм Скрипалем, ще одним колишнім шпигуном, який через кілька тижнів був отруєний в Британії.

«Будь обережний, озирнися, щось, ймовірно, відбудеться. Це дуже серйозно. І ти (у списку – ред.) не один», – цитує Карпічков почуті по телефону слова свого старого друга, повідомляє NBC News.

Серед імен у списку було ім'я Скрипаля, якого Карпічков в той час не знав, але його отруєння разом з донькою Юлією 4 березня в Британії викликало напруженість між Кремлем і Заходом.

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Також у списку Кремля, за його словами, перебувало кілька інших колишніх агентів КДБ, а також Крістофер Стіл, автор 35-сторінкового досьє, в якому йдеться про змову між Росією і передвиборним штабом Трампа. Крім того, у переліку присутній Білл Браудер, рушійна сила низки санкцій США проти російських громадян, відомих як «Закон Магнітського».

59-річний Карпічков каже, що спочатку він вважав, що дзвінок є типово темним російським гумором – скоріше жартом, ніж загрозою. Але отруєння Скрипаля стривожило його.

Видання NBC News зазначає, що інтерв'ю з Карпічковим проводилося у вихідні на орендованій студії в Лондоні, екс-шпигун відмовився сказати, де він живе.