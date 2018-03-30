Стали відомі подробиці про стан доньки екс-шпигуна Скрипаля, яка отямилася

Юлія Скрипаль почала вживати їжу та пити в лікарні.

Юлія Скрипаль, яка постраждала разом зі своїм батьком, екс-полковником ГРУ, Скрипалем Сергієм в результаті отруєння в Солсбері, вже може вживати їжу і пити.

Як передає телеканал Sky News, вона більше не перебуває в критичному стані і швидко йде на поправку. А її батько досі в стабільно критичному стані.

Читайте такожДерждеп про висилку своїх дипломатів: Росія не зацікавлена в діалозі з США

"Донька російського розвідника, що постраждала в результаті атаки із застосуванням нервово-паралітичної речовини в Солсбері, наскільки ми розуміємо, вживає їжу і п'є в лікарні", - йдеться у повідомленні каналу.

Раніше ЗМІ повідомляли, що дочка колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля Юлія, яка була отруєна разом з батьком у британському Солсбері 4 березня, отямилася й розмовляє.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня 2018 року 66-річного Скрипаля та його 33-річну доньку Юлію госпіталізували із симптомами отруєння в британському Солсбері.

Слідство з'ясувало, що під час замаху було використано розроблений у Росії нервово-паралітичний агент "Новачок". Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей стала вимагати від Кремля пояснити подію до вечора 13 березня, інакше Лондон буде вважати інцидент незаконним застосуванням сили Росією проти Великобританії.

Позицію Великобританії підтримала влада Франції, США, Німеччини, Австралії та інших країн.

Москва відмовилася відповідати на ультиматум Лондона і висунула вимогу надати їй зразки речовини, якою отруїли Скрипалів.

14 березня влада Британії оголосила про вислання 23 російських дипломатів, а також про припинення запланованих двосторонніх контактів із РФ.

17 березня Росія оголосила персонами нон ґрата 23 британських дипломатів. Слідом за Британією російських дипломатів вислало ще приблизно 30 країн.

Низка країн викликала з РФ своїх послів для консультацій. НАТО також відкликає акредитацію семи російських представників при Альянсі.