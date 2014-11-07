У Німеччині відзначають ювілей падіння Берлінського муру
У Німеччині сьогодні розпочинаються триденні урочистості з нагоди 25-ї річниці падіння Берлінського муру.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка виросла у комуністичній Німецькій Демократичній Республіці, очолить меморіальні заходи за тими співгромадянами, які загинули, намагаючись втекти з репресивної держави.
Про це пише "Радіо Свобода".
Меркель, якій нині 60, заявила в недавньому інтерв’ю, що завжди пам’ятатиме про падіння Берлінського муру, оскільки їй самій «довелося чекати 35 років для цього почуття свободи».
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Святкування відвідає і колишній радянський лідер Михайло Горбачов, чия політика «перебудови» і «гласності» сприяла руйнуванню символічного бар’єру між Сходом і Заходом.
Відзначення історичної події завершиться грандіозним концертом 9 листопада в столиці об’єднаної Німеччини Берліні.