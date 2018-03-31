Справа Скрипаля: ЗМІ розповіли, який з трьох варіантів Трамп вибрав для відповіді Росії

02:55, 31 березня 2018
Світ
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Дональд Трамп / REUTERS

Про це 30 березня газета The Washington Post повідомила з посиланням на джерела в Білому домі.

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"Легкий" варіант припускав висилку 30 співробітників російських спецслужб і збереження консульства РФ в Сіетлі. "Середній" варіант, який обрав президент, – висилку 48 співробітників посольства у Вашингтоні і 12 співробітників представництва ООН в Нью-Йорку, а також закриття консульства в Сіетлі, йдеться в публікації.

Джерела відмовилися повідомити, в чому полягав "важкий" варіант, щоб не розголошувати заздалегідь, які кроки залишаються у Трампа в запасі.

За словами одного із неназваних чиновників, "при середньому варіанті б'єш сильно, але не кулаком, і президент вважав цей варіант надійним".

При цьому в матеріалі зазначається, що американська контррозвідка знає про більш ніж 40 російських шпигунів, які діють у Штатах, але не були включені в підсумкові списки.

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Теги: #Трамп#Сергій Скрипаль