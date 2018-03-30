Росія ухвалила "зеркальне" рішення щодо видворення 60 американських дипломатів - ЗМІ

20:05, 30 березня 2018
Світ
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Ілюстрація REUTERS

Про це повідомляє Reuters. Зокрема, сьогодні РФ прийняла рішення про видворення 60 дипломатів США та десятків з інших країн, які підтримали Лондон і Вашингтон у засудженні Москви через отруєння колишнього шпигуна.

За інформацією Reuters, Москва, зокрема, вирішила вислати 59 дипломатів з 23 країн (окрім дипломатів з США - ред.), і залишає за собою право на вжиття подібних заходів проти ще чотирьох країн.

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Послу США також було наказано закрити Генеральне консульство у Санкт-Петербурзі, що є відповіддю на найбільше видворення дипломатів з часу завершення "холодної війни".

Водночас у Білому домі заявили, що рішення Москви відзначає подальше погіршення відносин між США та Росією.

"Відповідь Росії не була неперебачуваною і Сполучені Штати справляться з цим", - повідомили у Білому домі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 березня, МЗС РФ заявило про оголошення персонами «нон грата» дипломатів з 23 країн, зокрема й України, у зв'язку зі справою про отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля. РФ повідомила, що 13 українських дипломатів мають покинути її територію протягом 48 годин.

Раніше ряд країн, зокрема й Україна, ухвалили рішення видворити російських дипломатів у зв'язку з отруєнням колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його доньки Юлії у Великій Британії.

Ситуація навколо їхнього отруєння призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його доньки і поліцейського. Підставою для звинувачень стали, як заявляє офіційний Лондон, сліди речовини «Новачок» російського виробництва.

Уряд Великої Британії оголосив про видворення 23 російських дипломатів і припинення контактів з Росією на високому рівні. РФ у відповідь вислала 23 британських дипломати.

У США ухвалили рішення вислати 60 російських дипломатів і закрити Генеральне консульство РФ в Сіетлі.

Президент Петро Порошенко заявив про видворення з України 13 російських дипломатів.

Крім того, Франція, Німеччина, Польща, Канада видворили по 4 російських дипломати, Литва, Чехія, Молдова - по 3, Нідерланди, Данія, Албанія, Італія, Іспанія, Австралія - по 2, Румунія, Естонія, Латвія, Хорватія, Швеція, Македонія, Норвегія, Угорщина, Фінляндія, Бельгія й Ірландія - по 1.

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Теги: #Росія#США#дипломати