Росія ухвалила "зеркальне" рішення щодо видворення 60 американських дипломатів - ЗМІ

Крім того, РФ раніше вирішила вислати 59 дипломатів з 23 інших країн.

Росія у відповідь на рішення низки країн вислати російських дипломатів у зв'язку зі справою про отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля прийняла "дзеркальне" рішення та висилає 60 дипломатів США.

Про це повідомляє Reuters. Зокрема, сьогодні РФ прийняла рішення про видворення 60 дипломатів США та десятків з інших країн, які підтримали Лондон і Вашингтон у засудженні Москви через отруєння колишнього шпигуна.

За інформацією Reuters, Москва, зокрема, вирішила вислати 59 дипломатів з 23 країн (окрім дипломатів з США - ред.), і залишає за собою право на вжиття подібних заходів проти ще чотирьох країн.

Читайте такожРішення Кремля про видворення українських дипломатів не вплине на захист українських політв'язнів в РФ - МЗС

Послу США також було наказано закрити Генеральне консульство у Санкт-Петербурзі, що є відповіддю на найбільше видворення дипломатів з часу завершення "холодної війни".

Водночас у Білому домі заявили, що рішення Москви відзначає подальше погіршення відносин між США та Росією.

"Відповідь Росії не була неперебачуваною і Сполучені Штати справляться з цим", - повідомили у Білому домі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 березня, МЗС РФ заявило про оголошення персонами «нон грата» дипломатів з 23 країн, зокрема й України, у зв'язку зі справою про отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля. РФ повідомила, що 13 українських дипломатів мають покинути її територію протягом 48 годин.

Раніше ряд країн, зокрема й Україна, ухвалили рішення видворити російських дипломатів у зв'язку з отруєнням колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його доньки Юлії у Великій Британії.

Ситуація навколо їхнього отруєння призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його доньки і поліцейського. Підставою для звинувачень стали, як заявляє офіційний Лондон, сліди речовини «Новачок» російського виробництва.

Уряд Великої Британії оголосив про видворення 23 російських дипломатів і припинення контактів з Росією на високому рівні. РФ у відповідь вислала 23 британських дипломати.

У США ухвалили рішення вислати 60 російських дипломатів і закрити Генеральне консульство РФ в Сіетлі.

Президент Петро Порошенко заявив про видворення з України 13 російських дипломатів.

Крім того, Франція, Німеччина, Польща, Канада видворили по 4 російських дипломати, Литва, Чехія, Молдова - по 3, Нідерланди, Данія, Албанія, Італія, Іспанія, Австралія - по 2, Румунія, Естонія, Латвія, Хорватія, Швеція, Македонія, Норвегія, Угорщина, Фінляндія, Бельгія й Ірландія - по 1.