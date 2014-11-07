Глава МЗС Латвії заявив про те, що він гей

Голова МЗС Латвії Едгар Рінкевич заявив про свою гомосексуальну орієнтацію.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

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"Я з гордістю оголошую, що я - гей. Удачі всім вам", - написав він.

I proudly announce i'am gay... Good luck all of you... - Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 6, 2014

Також Рінкевич підкреслив, що в Латвії має бути створена правова основа для всіх типів партнерств. "Будемо боротися за це", - резюмував він.

Mūsu valstij ir jārada tiesisks regulējums visu veida partnerattiecībām, cīnīšos to par, zinu, ka tūliņ būs megahistērja, bet #Proudtobegay - Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 6, 2014

Як повідомляв УНІАН, раніше глава корпорації Apple Тім Кук заявив, що пишається тим, що він гей.

«Я ніколи не приховував свою орієнтацію. Багато колег в Apple знають, що я гей, і це ніяк не впливало на їх ставлення. Звичайно, я мав щастя працювати в компанії, яка любить творчість та інновації однак не всім так пощастило», - повідомив Кук.