Глава МЗС Латвії заявив про те, що він гей

09:26, 07 листопада 2014
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Про це він повідомив у своєму Twitter.

Edgars Rinkēvičs / facebook.com

Голова МЗС Латвії Едгар Рінкевич заявив про свою гомосексуальну орієнтацію.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

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"Я з гордістю оголошую, що я - гей. Удачі всім вам", - написав він.

Також Рінкевич підкреслив, що в Латвії має бути створена правова основа для всіх типів партнерств. "Будемо боротися за це", - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, раніше глава корпорації Apple Тім Кук заявив, що пишається тим, що він гей.

«Я ніколи не приховував свою орієнтацію. Багато колег в Apple знають, що я гей, і це ніяк не впливало на їх ставлення. Звичайно, я мав щастя працювати в компанії, яка любить творчість та інновації однак не всім так пощастило», - повідомив Кук.

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