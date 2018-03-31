Росія зацікавилася роллю Франції у розслідуванні справи Скрипаля

Москву цікавить, на якій підставі до розслідування справи була залучена Франція

Посольство Росії у Великобританії звернулося до британської сторони зі списком запитань, більшість із яких стосуються ролі Франції в розслідуванні отруєння колишнього полковника ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

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Москву цікавить, на якій підставі до справи була залучена Франція, повідомляється в документі, поширеному 31 березня МЗС Росії.

«На якій підставі Франція була залучена до технічного співробітництва в розслідуванні інциденту, в якому постраждали російські громадяни?» – таким є одне з запитань російських дипломатів.

Як повідомляв УНІАН, Сергія Скрипаля і його дочку Юлію отруїли нервово-паралітичною речовиною в британському Солсбері. Лондон звинуватив Москву в замаху на Скрипаля і вислав 23 російських дипломатів. Росія у відповідь вислала 23 співробітників британської дипмісії з закрила британську раду.

Москва усі звинувачення у справі Скрипаля на свою адресу відкидає.