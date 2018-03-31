Російський політолог заявила про драматичне становище Путіна у зв'язку з висилкою дипломатів

Політолог Лілія Шевцова переконана, що це безпрецедентний випадок у світовій історії.

Виславши з своїх держав російських дипломатів, західні країни продемонстрували Росії готовність перейти до більш жорстких дій.

Російський політолог, доктор історичних наук, дослідник Chatham House Лілія Шевцова під час чату в "Главреді" підкреслила, що так далеко ситуація не заходила навіть в період Холодної війни.

"Це жест, який говорить: якщо ви не припините бити наші вікна, ми готові до більш жорстких дій. Кремль зараз болісно шукає відповідь. З одного боку, Кремль не може відступити і втратити обличчя. Отже, потрібно відповідати аналогічними діями. Але з іншого, Кремль не хоче поглиблення конфронтації", - зазначила речник.

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За словами Шевцової, вперше за час свого правління президент Росії Володимир Путін потрапив у таке складне становище, яке може мати непередбачуваний фінал.

"Підривається модель існування Російської системи — через використання ресурсів Заходу. Ось Кремль і болісно думає. Мабуть, вперше Путін потрапив в настільки драматичне становище, коли він змушений відповідати і на внутрішній, і на зовнішній виклики. Досі йому щастило і проблеми "розсмоктувалися". Зараз справа набагато складніша...", - підсумувала політолог.