Росіян після обшуку літака "Аерофлоту" лякають "русофобією" у Британії

Російські дипломати впевнені, що можлива «підвищена увага» британських правоохоронних органів і спецслужб до власників російських паспортів в пунктах в'їзду/виїзду на території Великобританії.

Посольство РФ у Великобританії попередило росіян про небезпеку «русофобії» на території Сполученого Королівства.

Про це йдеться в повідомленні на сайті дипломатичного відомства.

«На тлі антиросійської політики і наростання загрозливої риторики британської сторони, вибіркових дій британської влади відносно російських фізичних і юридичних осіб, останнім прикладом чого є провокація щодо літака «Аерофлоту» і його екіпажу 30 березня ц. р., існує висока ймовірність проекції антиросійських настроїв, переслідування або турбуючих дій щодо росіян у Великобританії», – заявили в дипвідомстві.

Російські дипломати впевнені, що можлива «підвищена увага» британських правоохоронних органів і спецслужб до власників російських паспортів в пунктах в'їзду/виїзду на території Великобританії. «Зокрема, можливі непередбачені зупинки та затримання громадян під надуманими приводами з метою проведення додаткових допитів і обшуків при в'їзді та виїзді з країни. При цьому можуть пред'являтися вимоги до вилучення і перевірки персональних електронних пристроїв (комп'ютери, мобільні телефони, планшети, електронні носії), у тому числі на підставі британського антитерористичного законодавства», – повідомляють у посольстві.

Читайте такожРосія висилає чотирьох німецьких дипломатів – ЗМІ

Росіян попереджають про можливе вилучення документів, що засвідчують особу. «Закликаємо уважно стежити за особистими речами та багажем щоб уникнути провокацій з підкидуванням сторонніх предметів. Рекомендуємо також уважно вивчити митні та прикордонні правила, що стосуються перетину кордону, щоб виключити причіпки або формальні претензії з боку місцевої влади. З урахуванням русофобії, що штучно насаджується владою в британському суспільстві, необхідно уникати конфліктних ситуацій з місцевим населенням. Щоб уникнути двоякого тлумачення і пред'явлення неправдивих звинувачень, вважаємо за доцільне, де це допустимо, фіксувати будь-які спірні ситуації, необґрунтовані опитування і бесіди на доступні вам пристрої відео - та аудіозаписи», – закликають у відомстві.

Громадян Росії, у яких «є сумніви у відсутності питань чи претензій з боку влади Великобританії, а також інших держав (наприклад, США, Канади, Австралії, Нової Зеландії, країн ЄС і НАТО)» рекомендують зважити доцільність поїздок в Сполучене Королівство, «щоб уникнути провокацій і у зв'язку з загрозою затримання або арешту за запитами британських іноземних правоохоронних органів і спеціальних служб».