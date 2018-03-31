У Лондоні поліція обшукала літак "Аерофлоту", який прибув з Москви

01:55, 31 березня 2018
Світ
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REUTERS

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У повідомленні йдеться, що британські правоохоронці намагалися оглянути літак без присутності екіпажу, "що категорично заборонено чинними правилами". У посольстві зазначили, що після прибуття російського дипломата "вдалося відстояти участь командира корабля в огляді".

Британська сторона відмовилася надати будь-які документи, у яких було б зазначено "причину цієї акції, її правову основу і результати", зазначили дипломати РФ.

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Теги: #Британія#Хітроу#дипломати РФ