Екс-глава ЦРУ Помпео офіційно став держсекретарем США

ЗМІ називають Майка Помпео жортским та консервативним політиком.

Колишній директор ЦРУ Майк Помпео в суботу офіційно обійняв посаду держсекретаря США.

Як повідомляє «Голос Америки», новий глава американської зовнішньої політики поки не представив свою програму, проте ЗМІ називають його жортским і консервативним політиком. На відміну від його попередника Рекса Тіллерсона, у нього немає розбіжностей з президентом США Дональдом Трампом.

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Очікується, що він спробує реалізувати новий зовнішньополітичний курс адміністрації, відстоюючи принципи і рішення, в першу чергу, внутрішньоамериканських проблем.

В той же час, Рексу Тіллерсону вже надійшло кілька пропозицій про роботу. Зокрема, один з університетів Техасу попросив екс-держсекретаря очолити наглядову раду навчального закладу.

Після призначення Помпео ЦРУ очолила колишній заступник директора відомства Джина Хаспел. Вона стала першою жінкою на цій посаді.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що відставка Рекса Тіллерсона з посади державного секретаря США пов'язана з розбіжностями в питаннях зовнішньої політики. Президент відзначив хороші стосунки з директором ЦРУ Майком Помпео, якого вирішив призначити новим держсекретарем.