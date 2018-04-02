У СК РФ озвучили ймовірну причину трагічної пожежі в Кемерові

Найбільша група загиблих була знайдена перед закритими дверима кінозалу, однак другі двері були відчинені.

Слідство вважає найбільш імовірною причиною пожежі в ТЦ "Зимова вишня" в Кемерові коротке замикання в батутному залі.

Слідчий комітет поширив відеозапис, на якому голова відомства Олександр Бастрикін в ході робочої поїздки в Кемерові обговорює з підлеглими проміжні підсумки розслідування і версії трагедії, повідомляє ТАСС.

За версією слідства, пожежа виникла в батутному центрі і дуже швидко поширилася по всьому будинку. У дитячому комплексі слідчі виявили кабелі високої напруги, прокладені через весь зал "у порушення всіх правил".

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Очевидці розповіли слідчим, що "пучок електричних проводів звисав практично над ванною з м'якими [поролоновими] кубиками".

Один із підлеглих повідомив главі СК, що найбільша група загиблих була знайдена перед закритими дверима кінозалу, однак другі двері були відчинені. Вони померли від отруєння продуктами горіння.

"За однією з версій, дорослі й діти, які дивилися мультфільм в цьому кінозалі, заткнули всі щілини від диму і чекали, коли їх врятують. Саме так рекомендують робити всі інструкції, але саме очікування рятувальників обернулося для них смертю", - повідомили в СК.

Родичі загиблих і постраждалих під час зустрічі з Бастрикіним попросили дати оцінку діям пожежників. На їх думку, були шанси врятувати дітей і дорослих, проте пожежники не відкрили двері в кінозалі.

У цьому зв'язку глава СК доручив слідчим проаналізувати претензії громадян до роботи екстрених служб при пожежі.

Як повідомляв УНІАН, пожежа в ТРЦ в Кемерові сталася 25 березня. За інформацією МНС РФ, вона почалася на четвертому поверсі, де розміщені кінотеатр та дитячі ігрові майданчики. Загинули щонайменше 64 людини, зокрема багато дітей. Родичі загиблих заявляють, що в результаті пожежі загинула 41 дитина.

Слідчий комітет РФ повідомив про «кричущі порушення» протипожежної безпеки. Порушено кримінальну справу.